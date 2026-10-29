Entre fleuve et cabouron : Un nouveau terrain de basketball au cœur de Saint-Germain

Les Germainiens et leurs amis des autres villages disposent maintenant d’un magnifique terrain de basketball grâce au soutien financier du volet 2 d’Espace municipal, en aide à la réalisation du plan d’action de la Politique familiale de la municipalité de Saint-Germain.

« Cet espace met en scène deux éléments emblématiques du territoire : le cabouron, au sud, décliné en vert et inspiré du logo du Sentier des cabourons, et le fleuve, au nord, représenté par différentes nuances de bleu et par la vague », note le concepteur et réalisateur du projet, Miguel Forest.

Au centre, la zone de mise au jeu devient un point de rencontre entre ces deux paysages, avec le logo de la municipalité de Saint-Germain. « Le terrain sera ainsi le lieu d’un match amical entre deux équipes symboliques : l’équipe Cabouron et l’équipe Fleuve, une rencontre entre les deux facettes territoriales de Saint-Germain », écrit Jacinthe Thiboutot, responsable des questions aînés et familles à Saint-Germain-de-Kamouraska. Sur le plancher, le travail minutieux de peinture a été fait bénévolement en fin d’été par les adolescents et les grands-parents du village.

« Je suis heureux de tout ce petit monde qui court sur ce dessin qui nous rassemble, et de voir nos jeunes et nos grands-parents s’approprier le cœur du village. De plus en plus, à Saint-Germain, le soleil luit pour tout le monde, pour nos familles, nos enfants et nos aînés », affirmait tout sourire Roger Moreau, maire de la municipalité, évoquant la devise de la municipalité lors de la cérémonie inaugurale. Celle-ci a été suivie par une projection cinématographique en plein air, organisée pour les enfants par le comité Les Activités de Saint-Germain.

« Depuis que je vis à Saint-Germain, j’utilise les différentes installations sportives du village. L’hiver, je profite de la patinoire avec mes amis et ma famille. L’été, c’est le terrain de soccer. Le tout nouveau terrain de basketball sera certainement utilisé par les Germainiens. C’est une chance d’avoir accès à ces installations près de chez nous », a affirmé pour sa part Henri Morneau, étudiant en Techniques de loisirs, qui a participé à l’élaboration du projet.