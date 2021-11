Bonne fête pour vos 30 ans de service M. Miville

C’est à 22 ans, en 1991, que Martin Miville acquiert la Bijouterie L’Étoile d’Or de L’Islet. Depuis, il vend et répare les montres et les bijoux avec dextérité et minutie pour les gens d’ici et d’ailleurs. Son talent l’amène également à restaurer les bijoux et les montres d’autres bijouteries.

Venez souhaiter joyeux anniversaire à M. Miville. Il sera heureux de vous accueillir et vous servir encore et encore. En plus, vous pourrez constater le vaste inventaire de montres et de bijoux disponibles sur place, au 60 chemin des Pionniers ouest à L’Islet.