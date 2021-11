Carolyne Jomphe chante au profit des églises de la région

Après quelques années d’absence dans la région, la chanteuse Carolyne Jomphe, jadis implantée à Saint-Pacôme, fera un retour avec son tout dernier spectacle Si demain au profit de deux églises de la région. Des arrêts sont prévus le 10 décembre à la cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière et le 19 décembre en l’église de Cap-Saint-Ignace.

Maintenant basée à Château-Richer sur la Côte-de-Beaupré, Carolyne Jomphe demeure bien attachée au Kamouraska et à la Municipalité de Saint-Pacôme où elle a élevé ses enfants et visite toujours sur une base régulière son ancienne belle-mère. La renommée dont elle jouit toujours dans la région lui a d’ailleurs facilité l’organisation des deux spectacles qu’elle prévoit tenir à La Pocatière et Cap-Saint-Ignace, citant au passage l’appui des médias locaux et des Fabriques dans l’ensemble de l’opération.

« Ce spectacle-là, il m’aide autant qu’il aide nos églises. Comme je ne suis pas accompagnée de musiciens, je n’ai pas de cachets à débourser de ce côté-là, ce qui me permet de laisser une partie des profits de la représentation aux Fabriques », résume-t-elle.

Cette idée de se produire dans les églises est à la fois inusitée et conséquente pour Carolyne Jomphe. Peu de temps avant le début de la pandémie, elle venait tout juste de faire paraître son album Belles rebelles qui a donné le nom à un club et à une ligne de vêtement. La COVID est venue changer bien des choses et le verbe « renouveler » s’est ensuite imposé et conjugué à toutes les sauces dans la vie de l’artiste afin qu’elle puisse continuer à faire vivre ces projets.

Elle s’est depuis trouvé un intérêt pour la peinture, en plus de récidiver avec un autre album, Si demain, et de réorienter ses prestations vers les églises, les salles de spectacles n’étant pas toujours « abordables » pour les artistes indépendants, mentionne-t-elle. Les textes plus spirituels du disque se prêtent aussi très bien à une prestation en église, selon elle.

« Je tiens à rassurer les gens, ça sera un spectacle quand même très dynamique dans lequel il y aura les chansons de Belles rebelles, Si demain et d’autres du temps des fêtes. »