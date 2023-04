Bonne performance pour la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska

Le 5 avril dernier, la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle. Les membres ont pu prendre connaissance des plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite eu quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la ristourne.

À la suite de ce processus démocratique, le projet de partage des excédents qui a été accepté lors de l’assemblée générale annuelle confirme le versement d’une ristourne totale de 1 048 713 $. Un montant de 926 031 $ sera versé aux membres sous forme de ristournes individuelles et 122 682 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). « Cette somme est une forme de retour à la communauté qui nous permet de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaire avec nous, nous permettent de contribuer à enrichir la vie des personnes et de notre collectivité », mentionne Cécile Joseph, présidente de la Caisse.

En ce qui a trait à sa performance financière en 2022, la Caisse affiche des excédents d’opérations de 8,94 M$, en hausse de 2,8 % par rapport à 2021. Son volume d’affaires a augmenté de 3,2 %, pour s’établir à 1,13 G$ pendant la même période.

En plus de la ristourne aux membres et de l’alimentation du FADM, la Caisse a distribué, en 2022, 172 269 $ à la collectivité, soit 56 153,46 $ en commandites et en dons, ainsi que 116 115,15 $ par l’entremise de son FADM. Ses contributions incluent notamment un programme de 13 bourses d’études pour les jeunes de la région, l’achat de modules de jeux pour le nouveau parc du Carré des Cèdres à Mont-Carmel, un partenariat pour le 175e de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, et bien d’autres projets.

Enfin, quatre postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Un nombre de candidatures égal au nombre de postes à combler a été reçu. Thérèse Brodeur, Marie-Josée Doré, Manon Guérette et Louise Pelletier ont donc été élues par acclamation.

Avec un actif global de 561,8 M$, la Caisse Centre-Est-du-Kamouraska contribue au développement économique et social de ses 12 989 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins dont elle fait partie intégrante.

Source : Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska