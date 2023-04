Les lauréats kamouraskois du 25e Défi OSEntreprendre dévoilés

La 25e édition du Défi OSEntreprendre MRC de Kamouraska a fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action. Au Kamouraska, ce sont quatre lauréats locaux qui ont été honorés et qui poursuivront leur parcours à l’échelon suivant à Rimouski, lors du gala régional du 27 avril 2023.

Les prix ont été remis aux lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs. Des bourses totalisant 800 $ ont été décernées à ces entrepreneurs. « C’est toujours extraordinaire de constater la volonté et l’ardeur des entrepreneurs de chez nous. Le Défi OSEntreprendre permet notamment de souligner leurs efforts et de leur donner l’élan qu’il leur faut, peut-être, pour aller encore plus loin dans leurs ambitions. Félicitations à tous! », déclarent d’une même voix le préfet élu, Sylvain Roy, et Anik Briand, directrice générale de la SADC du Kamouraska.

Les gagnants

Dans le volet Création d’entreprise, les lauréats sont la Ferme des Rhizomes S.E.N.C par Olivier Bissonnette-Lavoie et Maha Farah Elmir de Saint-Pascal dans la catégorie Exploitation, transformation, production. Communo-Vet par Hélène Méthot, Aryane Maltais et Florence Grégoire-Jacques de Saint-André-de-Kamouraska a remporté le prix dans la catégorie Économie sociale. Eldrée Cantine Mexicaine S.E.N.C (El’Drée Tacos) de Philippe Martin et Ève-Andrée Lacombe de Saint-Denis-De La Bouteillerie a été récompensé dans la catégorie Services aux individus. Enfin, Fou du cochon & Scie inc. par Nathalie Joannette de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est le récipiendaire dans le volet Faire affaire ensemble.

Partenariat gagnant

Le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser l’esprit d’entreprendre du territoire, grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les milieux de l’éducation et des affaires. Rappelons que la SADC du Kamouraska et la MRC de Kamouraska sont partenaires dans l’accompagnement de ces entrepreneurs et dans l’organisation de l’échelon local.

Source : MRC de Kamouraska