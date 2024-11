La MRC de L’Islet souhaite exprimer ses sincères félicitations à M. Langis Gamache pour ses 18 années de service dévoué à la tête du service de sécurité incendie.

Son professionnalisme, son engagement et sa rigueur ont grandement contribué à la sécurité des communautés, et son expertise restera une source d’inspiration pour ses collègues et partenaires.

Toutes nos félicitations pour ce parcours exceptionnel, et bonne retraite! Le poste de direction du service de sécurité incendie est donc ouvert. Les intéressés peuvent soumettre leur candidature à administration@mrclislet.com.