Bonnes réponses pour la campagne de vaccination en entreprise

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) participait récemment à une importante annonce du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, concernant le déploiement de la vaccination en entreprise. Après avoir lancé un appel aux entreprises intéressées à accueillir des campagnes de vaccination contre la COVID-19 il y a près d’un mois, le gouvernement annonçait les prochaines étapes de cette phase cruciale de la campagne de vaccination.

En date de vendredi dernier, plusieurs entreprises du Kamouraska et de L’Islet ont répondu présentes. Au Kamouraska : Metro Plus Lebel, Thibault GM, Alstom (anciennement Bombardier Transport), Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, Technologies Lanka, Ville de La Pocatière, Les Restaurants Dubillard (McDonald’s), Boucherie Gros Loup, Aliments Asta, Groupe GIBO. Dans L’Islet : Groupe LG Cloutier, Rousseau Métal, Ouellet Canada, Plastiques Gagnon, Amisco et Promutuel Montmagny-L’Islet.

Toutes les informations recueillies ont été transmises au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin qu’il puisse faire le lien avec les entreprises par la suite. Le gouvernement prévoit la mise sur pied de 20 à 50 pôles de vaccination à travers le Québec, dans plusieurs régions, pour vacciner les employés de l’entreprise, ceux des entreprises à proximité, leurs familles, ainsi que la communauté avoisinante. Les entreprises seront mises à contribution pour prêter main-forte à la vaccination de masse et pour réduire la pression sur le système de santé. Les entreprises retenues par le MSSS devront offrir un site gratuitement pour un minimum de 90 jours, ce qui devrait permettre de vacciner de 15 000 à 25 000 personnes entre les mois de mai et d’août.

« Plusieurs entreprises de notre région de Kamouraska et L’Islet ont partagé leur intérêt à recevoir une campagne de vaccination et nous sommes très fiers d’avoir participé à cet effort collectif, mis de l’avant par notre fédération. Plus de gens seront vaccinés, plus nous pourrons remettre l’économie sur les rails », a ajouté Nancy Dubé, directrice générale de la CCKL.

Les pôles de vaccination devraient être désignés au début du mois d’avril et le déploiement des sites devrait se faire au début du mois de mai. La FCCQ, la CCKL, et les autres chambres de commerce pourront collaborer avec les autorités du MSSS pour faciliter le maillage entre les entreprises d’un secteur et les différents pôles qui seront établis.