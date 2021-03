Une fête gourmande pour accueillir le printemps

La Ville de La Pocatière convie la population pocatoise à la 6e édition de sa fête printanière « Sucré-Ris », la cabane en ville, le dimanche 28 mars, de 11 h à 14 h, au stationnement du Centre Bombardier.

Dès 11 h, il sera possible de faire ses provisions pour la fête de Pâques, puisque la Caravane des producteurs du Kamouraska sera présente. Accessibles jusqu’à 14 h dans le stationnement du Centre Bombardier, les producteurs offriront notamment une belle variété de viande et charcuteries, du miel, des gelées et confitures, des produits de la mer, des légumes, et bien sûr, des délices à l’érable. Pour la première fois cette année, les cabanes à sucre du Québec s’invitent à la maison.

L’érablière Nathalie Lemieux participe à cette collaboration en proposant de délicieux menus pour emporter. Il est important de réserver sa boîte gourmande au moins 48 heures à l’avance. La cueillette se fera entre 11 h et 14 h au kiosque de l’érablière.

Après la période hivernale, il fera bon de se laisser réchauffer par la musique trad de Vincent Lacroix et de Florence Vincent et de petites douceurs sucrées… le tout dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.