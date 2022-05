Boucar Diouf racontera le Fleuve à la Fête des chants de marins

« On cherchait à créer une forme de crescendo dans les activités et les spectacles durant la journée pour garder les gens le plus longtemps possible avec nous. Notre objectif est d’être le plus accessible et inclusif possible, sans pour autant délaisser le créneau “chants de marins” », mentionne Alexandre Caron, président de la Fête, au sujet de ces artistes plus populaires à la programmation.