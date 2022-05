Lancement du livre L’Islet-Station — La naissance d’un faubourg industriel

Le lancement du livre de M. Sylvain Lord et de Mme Jeanne-Aimée Bélanger, auteurs, aura lieu le dimanche 5 juin 2022 de 13 h à 17 h à la salle des Chevaliers de Colomb de L’Islet au 247, boulevard Nilus-Leclerc.

L’Islet est aujourd’hui la municipalité la plus industrialisée de toute sa MRC. Chaque jour, plus de 1200 personnes y travaillent dans ses usines et ses différents commerces et services. L’arrivée du train, en 1859, amorce une ère de changements dans un secteur du 2e Rang qui est alors essentiellement agricole. Une « briquade », établie en 1891, dote L’Islet-Station de sa première manufacture industrielle.

Nilus Leclerc s’amène en 1906 et construit son usine près de la voie ferrée. La relance de la Fonderie, en 1916, constitue l’événement marquant qui consolide la naissance du faubourg industriel. Plusieurs entrepreneurs, notamment Jos Poitras, viennent ensuite s’établir à L’Islet-Station, et développent de nouvelles entreprises. De plus en plus de gens affluent dans le secteur, entraînant l’établissement de commerces et de services accessoires. Face aux besoins grandissants de ses industries, L’Islet-Station devient une entité autonome en 1950.

Certaines entreprises ont disparu, mais d’autres ont émergé ou se sont transformées. Umano Médical, Amisco, la Fonderie Poitras, Ouellet Canada et le Groupe LG Cloutier sont, dans leur domaine respectif, des fleurons qui rayonnent dans le monde, alors que d’autres sont en voie de le devenir. L’avenir apparaît prometteur pour tous les gens d’affaires qui osent foncer afin de faire rayonner L’Islet.

Les deux auteurs, Mme Jeanne-Aimée Bélanger et M. Sylvain Lord seront heureux d’accueillir les gens lors de cet événement qui se veut l’aboutissement de leurs travaux depuis plus de deux ans. Ils remercient chaleureusement les nombreux collaborateurs, sans eux, cet ouvrage n’aurait pas été possible.

Source : La Plume d’Oie Édition inc.