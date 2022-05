Un premier spectacle de la relève réussi

Le samedi 21 mai dernier, la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud a présenté la première édition du Spectacle de la relève afin de faire rayonner le talent de jeunes de la région.

Avec sa mission de favoriser l’accès à l’éducation et à la culture, la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud a voulu user d’originalité et d’audace en organisant un spectacle pour souligner le talent de jeunes de la relève. Cet événement musical était d’ailleurs le premier spectacle à se produire sur la scène Promutuel Assurance depuis la signature de l’entente entre les deux organisations. Tour à tour, les jeunes ont offert pendant la première partie du spectacle l’interprétation de 5 chansons qu’ils ont choisies spécialement pour l’événement. Alex Bélanger, Bryan Pellerin, Jessy Pellerin et Cédric Thériault ont interprété la chanson Wonderwall du groupe Oasis et ont proposé au public la chanson inédite C’est dur à croire composée dans le cadre de leur cours de musique. Par la suite, William Bélanger et Maïka et Ophélie Hiessler ont livré une prestation tout en délicatesse en interprétant la chanson Entre l’ombre et la lumière de Marie Carmen. Puis, Evelyne Bernier, Léonie Deschênes et Émilie Maheux ont présenté un numéro spécial intitulé Parle-moi ou je renoncerai alliant danse des ombres, chant et musique jouée au clavier. Enfin, Evelyne a impressionné toute la foule en interprétant seule la version française de la chanson Control de Zoe Wees. Chaque prestation a été, de l’avis de Karina Bilodeau, administratrice à la Médiathèque et animatrice spéciale de cette première partie du spectacle, un moment de pur émerveillement devant le talent des jeunes de l’École secondaire de La Rencontre.

En deuxième partie du spectacle, le public, composé d’une centaine de personnes, a pu découvrir l’auteur-compositeur-interprète Guillaume Leclerc, originaire de La Pocatière. Ce dernier a proposé une vingtaine de chansons ; certaines dont il est l’auteur et certaines autres pour lesquels il offrait son interprétation. Soulignons que ces chansons livrent parfois des messages touchants sur le rôle de la mère ou sur le passage vers la mort alors que d’autres avaient un ton plutôt humoristique pour faire notamment un clin d’œil sur les envies de magasinage des femmes ou pour aborder la Covid-19. Les personnes intéressées ont pu mettre la main sur les deux albums produits par Guillaume Leclerc, ce dernier redonnant directement à la Médiathèque une partie de ses ventes pour contribuer au développement de ses projets.