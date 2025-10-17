Bravo Roméo !

La chronique de Roméo est du vrai bonbon. Ses compétences sont de haut niveau, et ses propos toujours bien justifiés et argumentés. Je souhaiterais être plus souvent en désaccord avec lui pour susciter la controverse et pimenter le débat, mais ce n’est jamais le cas.

Roméo Bouchard a vraiment un réel souci pour le développement local et régional, et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens du Kamouraska. Longue vie à sa chronique que je suis toujours impatient de lire dans votre journal.

Cordialement,

Majella Simard, Ph. D. en développement régional

Professeur en géographie

Université de Moncton, Nouveau-Brunswick

Roméo Bouchard. Photo : Archives Le Placoteux