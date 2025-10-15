Immigration : Bernard Généreux critique la gestion libérale

Le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, estime que la gestion du système d’immigration par le gouvernement libéral a entraîné une hausse importante du nombre de résidents non permanents au Québec. Selon lui, environ 600 000 personnes se trouveraient actuellement sur le territoire québécois, ce qui accentuerait la pression sur les services publics et la crise du logement.

« Nos écoles manquent d’enseignants, les jeunes parents n’arrivent plus à trouver une place en garderie, le taux de chômage chez les jeunes atteint des sommets inégalés, et les prix des maisons continuent de grimper », a-t-il déclaré.

Le député conservateur affirme que ces enjeux se répercutent dans plusieurs régions, notamment dans sa circonscription. « Le Québec a atteint un point de rupture. Nos régions voient chaque jour les conséquences directes de la mauvaise gestion libérale, ce qui provoque des délais interminables pour nos entreprises, et ce, avec des travailleurs laissés dans l’incertitude ainsi qu’une pression insoutenable sur nos services publics », soutient-il.

Réformer le programme des travailleurs étrangers temporaires

Le Parti conservateur propose de remplacer le Programme des travailleurs étrangers temporaires (TET), qu’il juge inefficace et mal adapté à la réalité des entreprises régionales. Durant l’été, plusieurs entrepreneurs ont fait part de leurs difficultés liées à la lenteur administrative, ainsi qu’aux changements récents apportés au régime des permis TET. « Nos entreprises régionales doivent se battre contre la bureaucratie plutôt que de se concentrer sur la croissance et l’innovation. Les libéraux ont laissé tomber nos entrepreneurs. Les conservateurs, eux, veulent leur donner de la prévisibilité et des règles claires », ajoute M. Généreux.

Le plan conservateur en deux volets

Le plan présenté comprend une période de transition de cinq ans pour les entreprises situées dans des régions où le taux de chômage est inférieur à 5,5 %, et la création d’un nouveau programme agricole, spécifiquement destiné aux producteurs qui dépendent d’une main-d’œuvre saisonnière étrangère.

« Nos agriculteurs et nos entrepreneurs méritent des solutions adaptées à leurs réalités. Avec Pierre Poilievre et l’équipe conservatrice du Québec, nous allons continuer de proposer des solutions pour forcer le gouvernement libéral à améliorer notre système d’immigration, donner de la prévisibilité à nos petites et moyennes entreprises, et réduire les seuils d’immigration à des niveaux qui respecteront la capacité d’accueil et d’intégration de la nation québécoise », a conclu Bernard Généreux.