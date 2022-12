CAA-Québec estime qu’il y aurait des anomalies dans le prix de l’essence

Le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches font partie de la liste des régions citées par CAA-Québec où le prix de l’essence serait indéniablement trop haut.

L’organisme à but non lucratif, qui défend entre autres les automobilistes consommateurs d’essence, a établi que le 30 novembre, le Bas-Saint-Laurent affichait une marge au détail de 23,4 cents le litre, et Chaudière-Appalaches de 21,7 cents. Le lendemain de la sortie de CAA-Québec, l’essence était moins chère d’environ six cents.

« Ça reste que les marges sont encore élevées. Normalement, on peut faire une observation comme cela, mais lorsqu’on voit que les indicateurs pétroliers sont à la baisse, on s’attend à ce que les prix soient aussi à la baisse, ce qui n’a pas été le cas dernièrement », a dit Andrée-Ann Déry, conseillère en relations publiques et porte-parole pour CAA-Québec.

CAA-Québec rappelait que bien que des marges au détail de plus de 20 cents le litre aient été observées au courant de l’année 2022, la situation ne perdurait pas au-delà d’une journée. Cette fois-ci, on parle de plus de deux jours. « C’est notre rôle d’observer et de remarquer lorsqu’il y a certaines anomalies. La position qu’on a prise, c’est qu’on veut des réponses et que l’industrie rende des comptes. On s’explique mal ces marges-là », ajoute Andrée-Ann Déry.

Quant à la distinction avec l’essence payée à Montréal, oui, elle devrait coûter plus cher qu’ailleurs, car on doit y ajouter une taxe pour le transport en commun, mais ce n’est pas souvent le cas. Mme Déry expliquait que les régions plus éloignées ont d’autres considérants.

« Certaines régions un peu plus éloignées vont avoir des coûts d’exploitation plus élevés, il faut prendre ça en considération. Si on compare Montréal avec Québec, l’Estrie, etc., ça peut se comparer un petit peu plus à Montréal, mais quand on se retrouve sur la Côte-Nord, la marge moyenne va être plus élevée », concluait Mme Déry.

CAA-Québec souhaite obtenir des réponses à la suite de cette interpellation, et est toujours en attente de ce côté.