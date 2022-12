Tourner la page grâce au pouvoir libérateur de l’écriture

Douleurs du passé expiées, processus d’acceptation en voie d’être complété et découverte de nouvelles passions sont autant de sujets abordés dans le recueil Nos voix de la ville à l’océan, tome 2. Lancé en grande pompe à La Pocatière le 30 novembre, dans les locaux de Projektion 16-35, le recueil rassemble les textes de cinq jeunes du Kamouraska.

Nos voix de la ville à l’océan, tome 2, est un projet né de la concertation entre différents carrefours jeunesse-emploi (CJE) du Québec qui ont eu l’idée de faire correspondre entre eux les jeunes de différentes régions du Québec ayant eu recours à leurs services. 30 jeunes de cinq CJE ont collaboré au premier tome, alors que le double — 60 jeunes et 11 CJE — a participé au second.

« C’est un projet qui donne réellement la parole aux jeunes sur des sujets qui les préoccupent comme l’intimidation, la différence, la quête d’autonomie, la persévérance, la résilience et le désir de vivre. Au fil des textes, on découvre des parcours atypiques, mais ô combien inspirants pour d’autres jeunes qui vont les lire. En fin de compte, c’est ça le but recherché », résume Caroline Desgagnés, intervenante chez Projektion 16-35.