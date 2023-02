CAB Montmagny-L’Islet : Un intranet pour améliorer les services

Soucieux d’améliorer le fonctionnement de son service d’accompagnement médical bénévole, le Centre d’action bénévole de Montmagny et de L’Islet (CAB) a mis sur pied un projet de plateforme intranet qui fait des envieux. Il a pour ce faire reçu l’appui financier des caisses Desjardins de la MRC de Montmagny, du Nord de L’Islet et du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres.

La directrice générale de l’organisme, Claire Ouellet, a expliqué comment, depuis 2019, cinq grands chantiers ont été ouverts pour moderniser les procédures touchant l’administration, la comptabilité, ainsi que les ressources humaines. « C’était déjà un grand pas d’informatiser le fonctionnement de notre organisme, mais on s’est aperçu qu’il restait une lacune importante : tous ces systèmes ne se parlaient pas entre eux », d’expliquer la directrice.

L’équipe du CAB, en collaboration avec une entreprise spécialisée, a donc réfléchi à une plateforme sur mesure, qui permettra de regrouper les demandes de transport, les informations liées aux bénévoles et aux utilisateurs, ainsi que les horaires de déplacement. La gestion au quotidien s’en trouvera grandement simplifiée, d’autant que l’organisme dessert 28 municipalités sur un vaste territoire.

Desjardins partenaire

Limité dans sa capacité à réaliser son projet par un cadre financier serré, le CAB a fait appel à Desjardins pour le concrétiser. L’institution financière a rapidement conclu que l’initiative cadrait parfaitement avec sa mission de soutenir des projets structurants dans la communauté, grâce au Fonds d’aide au développement du milieu.

« Ce fonds est comme une ristourne collective, et il est administré par nos conseils d’administration respectifs en fonction des priorités identifiées par les membres », explique Lysanne Tanguay, représentante des caisses Desjardins des MRC de Montmagny et de L’Islet. « Une de ces priorités étant de financer les services de proximité dans nos milieux, il nous est apparu évident que le projet du CAB correspondait parfaitement à cet objectif. »

Les trois caisses sur le territoire desservi par le CAB ont donc uni leurs ressources pour financer la création de la nouvelle plateforme intranet à la hauteur de 20 695 $. Les frais d’exploitation seront assurés par les budgets de fonctionnement du CAB.

Le nouvel intranet suscite déjà beaucoup d’intérêt auprès des autres Centres d’action bénévole de la province, dont plusieurs ont déjà manifesté l’intention de prendre exemple sur le CAB de Montmagny et de L’Islet pour améliorer leurs propres services.

La plateforme sera lancée lors du prochain Gala reconnaissance des bénévoles, le 25 mai prochain.