Campagne biscuits sourire au Tim Hortons de SJPJ

Encore cette année, l’entreprise Tim Hortons du secteur de la MRC de L’Islet, localisée à Saint-Jean-Port-Joli, revient avec sa campagne Biscuit sourire qui soutient financièrement des organismes sans but lucratif du milieu. Cette campagne aura lieu du 29 avril au 5 mai prochain.

La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet a été retenue à titre d’organisme bénéficiaire de cette campagne. Cette Fondation existe depuis trente (30) ans et contribue à améliorer la qualité des soins de santé offerts à la population sur le territoire de la MRC de L’Islet.

Les différentes actions de cet organisme s’adressent aux personnes en fin de vie, aux établissements de santé, aux organismes en santé et services sociaux, au personnel œuvrant en soins palliatifs et aux proches aidants et leurs familles.

Les bénéfices de la Campagne Biscuit sourire Tim Hortons seront réinvestis en totalité dans le territoire de la MRC de L’Islet pour le bien-être de la population locale.

C’est pourquoi Michel Pelletier, président de cet organisme, invite l’ensemble des organismes de la région, soit les entreprises privées, les commerces et services à se prévaloir de la prévente Biscuit sourire Tim Hortons en passant leur commande avant le 19 avril prochain et en nous retournant le formulaire d’achat que l’on peut retrouver sur le site de la Fondation (www.fondationsantelislet.com).

Durant la semaine du 29 avril au 5 mai, l’ensemble de la population est invité à se rendre à la succursale de Tim Hortons sur la route 204 à Saint-Jean-Port-Joli afin d’acheter les biscuits sourire. Par vos encouragements vous contribuez à soutenir un organisme de votre milieu qui « s’investit avec soin pour les gens d’ici ».

Source : Michel Pelletier, Président de la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet