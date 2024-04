Sur une bonne note

Le nouveau directeur général du Camp musical Saint-Alexandre, Jérémie Tremblay, se réjouit de l’annonce du gouvernement fédéral concernant l’octroi de 32 millions $ aux créateurs de musique canadiens par l’entremise du Fonds de la musique du Canada.

« Toute annonce concernant des investissements en musique est une bonne nouvelle. Le domaine de la musique ne l’a pas eu facile durant la pandémie. Des salles de spectacle très importantes dans le réseau ont fermé leurs portes, et ce n’est pas un gros secret que la majorité des artistes ne sont pas riches », commente Jérémie Tremblay.

C’est l’honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, qui a annoncé le renouvellement et l’augmentation du financement destiné au Fonds de la musique du Canada pour soutenir le secteur canadien de la musique, et continuer à favoriser la réussite des artistes canadiens au pays et à l’étranger.

Ainsi, le gouvernement du Canada versera 32 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour maintenir des mesures ayant pour but de promouvoir la carrière d’artistes canadiens, tout en renforçant la capacité concurrentielle et la stabilité du secteur de la musique au Canada.

« La musique a un pouvoir rassembleur, et transporte nos histoires dans le monde entier. Cet investissement est essentiel pour que le Fonds continue d’avoir des retombées positives en aidant les artistes et les groupes — tant les nouveaux venus que ceux déjà établis — à percer dans le monde actuel de la musique. Grâce à ce soutien, nous jetons les bases d’un secteur de la musique prospère et dynamique », dit la ministre.

De tels investissements aident les nouveaux artistes canadiens de talent à mettre en évidence leurs sonorités et leurs styles novateurs, en plus de donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin pour percer le marché. Ce financement vient aussi alléger le fardeau financier associé à la hausse des coûts qui pèse sur les entreprises et les organisations canadiennes vouées à la musique quand elles souhaitent former la nouvelle génération d’artistes.

« Le tout maintenant est de savoir comment cet argent sera distribué. Au camp musical, nous étudierons la manière d’aller chercher de l’argent dans ce fonds. C’est quelque chose dont le camp musical aimerait profiter pour développer ses infrastructures et ses projets, comme le développement de résidences artistiques », conclut Jérémie Tremblay.