Campagne de prévention pour le milieu agricole

La CNESST lance une nouvelle campagne de prévention pour le secteur agricole, mettant l’accent sur la sécurité pendant les récoltes, période particulièrement exigeante et propice aux accidents. En 2023, 890 accidents et maladies professionnelles ont été recensés, dus à des chutes, des malaises liés à la chaleur, des contacts avec des pièces en mouvement et des troubles musculosquelettiques.

La prévention passe par une identification, une correction et un contrôle des risques présents dans les milieux de travail. Les méthodes de prévention incluent des horaires de travail permettant des périodes de repos adéquates, des pauses fréquentes pour se dégourdir, une hydratation régulière et des pauses à l’ombre, des aires de travail sécurisées, et une utilisation de machinerie avec des protecteurs en bon état. Les travailleurs doivent porter des vêtements ajustés et attachés, et se couvrir la tête.

Le secteur agricole doit également respecter les normes du travail, veiller à la prévention du harcèlement psychologique, et se conformer aux nouvelles exigences de la CNESST. Depuis le 1er juin 2023, l’âge minimal pour travailler est de 14 ans, sauf exceptions dans le secteur agricole sous certaines conditions. L’employeur doit obtenir une autorisation parentale écrite pour les jeunes de moins de 14 ans.

Pour plus d’informations, visitez le site web de la CNESST.

Source : CNESST