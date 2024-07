Tentative d’hameçonnage chez les membres de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet

Les membres de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) ont récemment reçu un message en anglais suscitant des interrogations. Après plusieurs signalements de membres qui avaient reçu le courriel proposant de vendre la liste des membres de la Chambre de commerce, la directrice générale Nancy Dubé a tenu à clarifier la situation.

« Ce que vous avez reçu est un courriel d’hameçonnage visant à obtenir vos informations en se servant de notre notoriété. On n’a pas été piraté. Le message en question est une tentative d’hameçonnage, et aucune liste n’a été vendue », a rassuré Mme Dubé, ajoutant que ces pratiques sont en totale opposition avec les valeurs et les pratiques internes de l’organisation.

« La liste des membres disponible sur le site web ne contient que des informations déjà publiques, comme les noms des entreprises et des liens vers leur site internet. »

L’hameçonnage, une technique de fraude courante, vise à obtenir des informations personnelles ou financières en se faisant passer pour une entité de confiance. Au Québec, les tentatives d’hameçonnage ont augmenté, particulièrement depuis la crise de la COVID-19.

Pour se protéger contre ce type de fraude, il est recommandé de vérifier l’authenticité des courriels, et de ne jamais cliquer sur des liens ou des pièces jointes provenant de source inconnue. Utiliser des mots de passe complexes et activer la double authentification peuvent également aider à sécuriser vos informations.

Il est essentiel de ne jamais répondre à ces courriels frauduleux, et de signaler toute tentative suspecte aux autorités compétentes. En cas de doute, contactez directement l’organisation concernée pour vérifier l’authenticité de la communication reçue.