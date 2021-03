Campagne de vaccination contre la COVID-19 : Accompagnement et transport pour les personnes âgées de 65 ans et plus

Le Centre d’action bénévole (CAB) des MRC de Montmagny et de L’Islet tient à informer la population de son service d’accompagnement et de transport gratuit offert aux personnes âgées de 65 ans et plus ayant besoin d’être soutenues et accompagnées lors de la prise de rendez-vous ou lors de la vaccination contre la COVID-19.

Des bénévoles mandatés peuvent assister les citoyens qui éprouvent des difficultés à prendre un rendez-vous dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Ils peuvent également les accompagner et les transporter de leur domicile vers le centre de vaccination et les reconduire à leur maison par la suite. Les personnes âgées de 65 ans et plus répondant à ces critères et désirant obtenir ces services sont invitées à communiquer avec l’équipe du CAB des MRC de Montmagny et de L’Islet en téléphonant au 418 248-7242, poste 101.

Le CAB des MRC de Montmagny et de L’Islet recrute continuellement des bénévoles afin d’offrir différents services de soutien à la communauté, dont l’accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les personnes intéressées à s’impliquer peuvent déposer leur candidature en téléphonant au 418 248-7242, poste 109, en écrivant à aa.fortin@cecb.ca, ou en remplissant le formulaire en ligne disponible au cabml.ca.

Pour en savoir plus sur le bénévolat et les services du CAB des MRC de Montmagny et de L’Islet, il suffit de consulter le cabml.ca.