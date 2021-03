Sainte-Louise se mobilise pour l’avenir de son église

La communauté de Sainte-Louise a entamé récemment une réflexion pour trouver une vocation à son église dans les prochaines années.

Construite au milieu du XIXe siècle en pierres des champs, le bâtiment bénéficie d’une facture patrimoniale, d’éléments architecturaux et d’une situation au cœur du village qui en font un lieu de choix pour diverses fonctions. La municipalité bénéficiant déjà de plusieurs lieux de rassemblement, un comité de travail a été mis sur pied pour mobiliser les résidents et réfléchir à des avenues pour le bâtiment en vue d’une reconversion.

Le comité est formé de citoyens, de représentants de la Fabrique, de la Municipalité et de divers organismes de la communauté. Il est accompagné par la MRC de L’Islet et l’évêché dans son travail. Son travail consiste à solliciter des idées porteuses et structurantes auprès de la population. Le comité de travail n’est pas fermé à des initiatives du milieu privé qui souhaiteraient s’établir au village, sachant que ce dernier bénéficie de sa proximité avec le Kamouraska et les grands axes routiers, en plus d’offrir un cadre de villégiature recherché.

Le comité cherche des projets pérennes et viables tant au niveau financier que pour la qualité de vie de la communauté locale. Une liste de projets potentiels est en train d’être constituée depuis les débuts de la démarche de concertation et le comité reçoit encore les idées issues de la communauté et des promoteurs jusqu’au 30 juin prochain. Les personnes ayant des propositions sont invitées à les faire parvenir par courriel à la responsable du projet à la Fabrique, Mme Lucie Lord, au lucielord88@gmail.com. Les résidents de Sainte-Louise intéressés à participer au comité peuvent également manifester leur intérêt à la même adresse.