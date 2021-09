Campagne pour faire connaître les services des CALACS

Face au constat que leurs services ne sont pas encore assez connus, notamment auprès des femmes des municipalités plus éloignées, le CALACS (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuels) du KRTB (Kamouraska—Rivière-du-Loup—Témiscouata—Les Basques) lance une campagne de communication.

C’est l’agence Wazoom de Rivière-du-Loup qui a été chargée de développer plusieurs concepts visuels. Tous mettent en scène des situations de la vie courante puisque c’est dans le quotidien des femmes et des adolescentes que se produit la majorité des violences sexuelles. Afin de toucher les femmes de tout âge, la campagne est diffusée sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tiktok), en plus de l’affichage en très grand format en extérieur, dans les commerces et lieux passants.

Sur proposition du CALACS du KRTB, les cinémas Princesse de Rivière-du-Loup et Le Scénario à La Pocatière mettent à l’affiche le documentaire La parfaite victime de Monic Néron et Émilie Perreault. Le film est projeté à partir du 26 septembre au cinéma Le Scénario. La campagne de communication y sera diffusée avant chaque séance du film.

Le CALACS du KRTB rappelle que ses services sont gratuits, confidentiels et qu’il n’est pas nécessaire de déposer une plainte pour en bénéficier. Il offre des services aux femmes et aux adolescentes de 14 ans et plus. Les intervenantes du CALACS du KRTB les rencontrent par le moyen le plus sécuritaire pour chacune, en se déplaçant au lieu convenu ou à distance (téléphone, internet, visioconférence).

