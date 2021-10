Causeries et ateliers d’écriture pour Manon Vincent dans Kamouraska-L’Islet

La romancière Manon Vincent s’arrêtera à La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli afin d’offrir des causeries et des ateliers d’écriture aux gens de la région. Ces deux activités auront pour point de départ son parcours de vie qui a inspiré notamment la rédaction de son plus récent roman Touchée, paru en avril dernier.

Touchée est le premier roman écrit par Manon Vincent qui avait déjà un amour profond des mots pour avoir évolué comme auteure, compositrice et interprète pendant une vingtaine d’années au Québec et en Europe francophone. En 2016, elle avait publié au préalable Les carnets d’une petite scène, un recueil d’histoires inspiré des rencontres et des aventures qu’elle a vécues durant la dizaine d’années qu’elle a tenu une auberge qui faisait aussi office de boîte à chansons à Saint-Denis-sur-Richelieu.

Avec Touchée, Manon Vincent a continué de s’inspirer du réel et de son vécu, mais le tout a plutôt pris l’allure d’un roman. Victime de petites et de grandes violences dans son enfance, l’auteure a décidé de porter son histoire à travers le regard de Laurence Boisvert, le personnage principal du récit, mais de façon romancée, cela va s’en dire.

« Les personnes fortes qui sont victimes de violence dans leur enfance, elles vont souvent faire preuve de résilience en mettant ça de côté pour continuer à avancer, au point même d’en venir à banaliser ce qu’elles ont vécu. Il suffit de vivre un moment plus rock’n’roll dans sa vie pour que ça revienne frapper à notre porte. À ce moment-là, on n’a plus le choix de régler ça si on veut recommencer à avancer », résume-t-elle.

Ainsi, Manon Vincent s’est libérée des douleurs de son passé, en roulant de la peinture les murs de sa maison en rénovation, tout en se confiant au passage à une série d’entrepreneurs qui se sont succédé le temps des travaux. Dans Touchée, son personnage passe par le même processus, mais avec un seul entrepreneur, Zach, qui sera l’oreille attentive qu’elle attendait sans le savoir.

« Des fois, tu peux aller voir un psychologue et c’est lui qui va t’aider sur plusieurs séances. D’autres fois, tu rencontres une personne que tu n’as pas vue venir et la confiance qui s’installe est telle que c’est auprès d’elle que tu vas te dévoiler. C’est ce qui m’est arrivée et c’est ce qui arrive à Laurence dans le roman », ajoute-t-elle.

Causeries

Cette facilité à se raconter est aujourd’hui ce qui motive Manon Vincent dans ses causeries. Le 2 novembre de 14 h à 16 h, elle prévoit d’ailleurs s’arrêter à la bibliothèque de La Pocatière La Mosaïque pour partager son parcours inspirant et susciter à la fois la réflexion sur les diverses agressions qui peuvent jalonner notre vie. « L’objectif n’est pas de se victimiser, mais simplement de remettre en perspective ce que nous sommes comme individu. Les gens repartent touchés, mais pas tristes », assure-t-elle.