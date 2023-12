CCKL : Desjardins Entreprises Côte-du-Sud s’associe au Gala Reconnaissance 2024

Dans le cadre du Gala Reconnaissance 2024, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) et ses partenaires Champagne, le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska, annoncent que Desjardins Entreprises Côte-du-Sud sera le partenaire présentateur de la catégorie Personnalité d’affaires de l’année dans le cadre de son événement signature de la dégustation Vins & Fromages.

Ce partenariat d’importance se voit attribuer la prestigieuse mention de Partenaire Magnum faisant référence au concept vinicole de l’événement qui aura lieu le samedi 27 janvier 2024 au Centre Bombardier de La Pocatière.

« Je suis toujours aussi fier que Desjardins Entreprises soit partenaire de ce prestigieux événement qui vise à souligner l’excellence entrepreneuriale dans notre milieu. Notre engagement témoigne de notre volonté d’accompagner les entrepreneurs dans leur projet de démarrage, de relève familiale, de repreneuriat ou d’expansion. Nous sommes là à chacune des étapes permettant à nos entrepreneurs de réaliser leur rêve et leurs objectifs de croissance », affirme Bruno Fournier, directeur du centre Desjardins Entreprises Côte-du-Sud.

« Desjardins Entreprises est un précieux et fidèle partenaire depuis de nombreuses années. Leur implication et leur soutien envers notre Chambre de commerce sont indéniables et de les compter parmi les présentateurs de nos prestigieuses catégories, encore cette année, ne fait que solidifier davantage ce partenariat de longue date », mentionne Gabriel Hudon, président de la CCKL.

Nouveauté ajoutée l’an passé à son événement Vins & fromages, la portion de la remise des Prix Reconnaissance, maintenant appelée Gala Reconnaissance, a pour objectif de récompenser cinq entreprises et organismes membres de la CCKL et une personnalité de l’année de différents secteurs.

Cette année, les catégories sont : développement durable, croissance en affaires, nouvelles pratiques RH, innovation, relève et personnalité d’affaires de l’année. Pour ce faire, la CCKL demandera encore cette année à ses membres et au grand public de lui proposer des entreprises via un formulaire. La sélection se fera à partir de ces propositions et la CCKL trouve tout à fait pertinent que les entreprises et les gens d’affaires soient mis en nomination par leurs pairs.

Toutes les informations nécessaires pour réserver des places ou une table complète, ainsi que pour déposer une candidature, sont disponible sur le site internet cckl.org. L’édition 2024 sera encore plus flamboyante que l’an passé et d’autres précieux partenaires de l’événement seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet