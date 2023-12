Des écochalets bientôt disponibles en location à Tourville

Des écochalets disponibles pour la location devraient être prêts à temps pour l’hiver, du côté de Tourville. Destination région L’Islet, qui pilote le dossier, souhaite pouvoir profiter de la saison de motoneige et de quad qui débutera sous peu, et pour laquelle la région de L’Islet-Sud est reconnue.

Ces écochalets seront d’ailleurs très bien situés, voisins du Centre sportif Le Jasmin à Tourville, carrefour renommé à travers le Québec pour les quadistes et motoneigistes.

« Ces écochalets ne seront pas très grands, ils pourront accueillir quatre personnes tout au plus. Un premier est déjà réalisé, et on vise en avoir trois pour l’hiver, sur un projet de quatre. Ils sont conçus par Linéaire Écoconstruction de L’Islet », a spécifié Jean St-Pierre, directeur général de Destination région L’Islet.

Le projet, qui vise à augmenter l’offre en hébergement dans L’Islet-Sud, est évalué à 550 000 $, et a bénéficié d’aides financières totalisant 200 000 $ de la MRC de L’Islet et de Tourisme Chaudière-Appalaches. Destination région L’Islet s’occupera de la gestion et de la location pour le démarrage, mais ne cache pas désirer voir un privé reprendre le flambeau dans le futur.