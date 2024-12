Cégep de La Pocatière : Note parfaite en soins infirmiers

Le Cégep de La Pocatière célèbre une étape marquante pour son programme de Soins infirmiers. Les six finissantes de la cohorte 2024 ont toutes obtenu un taux de réussite parfait à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), démontrant ainsi la qualité de la formation offerte dans cet établissement.

« Nous sommes très fiers de ce résultat, et tenons à féliciter nos diplômées! », affirme Annie Fortin, directrice des études au Cégep. Elle souligne également l’importance de la formation collégiale dans le domaine de la santé. « Ces résultats confirment la pertinence du diplôme d’études collégiales en Soins infirmiers. »

Le succès repose en grande partie sur le travail de l’équipe enseignante et des techniciens en travaux pratiques, qui accompagnent de près les étudiantes tout au long de leur parcours. La proximité entre le personnel et les étudiantes est citée comme un facteur clé de cette réussite. En plus des cours théoriques, les stages effectués dans les Centres intégrés de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches ont permis aux finissantes de se familiariser avec diverses clientèles, et de se préparer à intégrer le marché du travail.

Ces collaborations fructueuses ont non seulement enrichi les apprentissages des étudiantes, mais ont également renforcé les liens entre le Cégep et le milieu hospitalier régional, contribuant à une meilleure adéquation entre la formation et les besoins réels du marché.

Les finissantes de cette année, qui ont désormais rejoint les rangs des professionnelles en soins infirmiers, sont la preuve tangible de l’efficacité du programme. Leur succès met en lumière le rôle essentiel de la formation collégiale dans le domaine de la santé, et renforce la réputation du Cégep de La Pocatière comme un établissement de premier choix pour les aspirantes infirmières.