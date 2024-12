Notre patrimoine de la terre à l’assiette

La quatrième édition de la Fête des semences de La Pocatière se tiendra le 25 janvier 2025 à l’Institut de technologie agroalimentaire (ITAQ) de 9 h à 16 h sous la thématique Cultivez le patrimoine. Le Collectif VertDire, qui propose cet événement, a choisi ce thème afin de souligner l’importance de sauvegarder nos semences ancestrales.

Les semences patrimoniales sont mieux adaptées au climat de notre région. Elles produisent des fruits et des légumes plus savoureux et plus nutritifs que les semences commerciales. Il est donc important de les préserver, de les faire connaître et de les transmettre aux générations futures.

La fête des semences est un événement festif gratuit d’agriculture urbaine et rurale qui permet à la population de se procurer des semences de qualité supérieure auprès de semenciers, et de recevoir des conseils horticoles en prévision de la saison du jardinage. Une série de conférences gratuites sera aussi présentée. Les visiteurs pourront également participer à un échange de semences avec d’autres mordus du monde végétal.

Que vous souhaitiez commencer un jardin de légumes, de fines herbes, de fleurs, ou cultiver le mycélium, vous y trouverez des gens passionnés pour vous conseiller. Un service de halte-garderie sera animé par l’organisme COSMOSS. Les enfants pourront entre autres s’initier au jardinage à travers différents ateliers. Aussi, un coin repas offrira des mets cuisinés avec des produits locaux.

L’événement accueille annuellement plus de 1000 visiteurs. Pour plus d’informations, suivez la page Facebook La Fête des semences de La Pocatière. La Fête des semences est rendue possible grâce au soutien de l’ITAQ, du Cégep de La Pocatière, de la Ville de La Pocatière, et du créneau d’excellence Tourbe et substrats. Le comité organisateur remercie également Développement économique La Pocatière, Publicité P. A. Michaud et COSMOSS pour leur contribution.

Source : La Fête des semences