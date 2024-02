Cégep de La Pocatière : Succès pour la journée portes ouvertes

Le samedi 27 janvier dernier, le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny ont simultanément tenu leurs journées portes ouvertes. Ce sont tout près de 200 personnes qui se sont déplacées pour découvrir les programmes, la vie étudiante et les services qui caractérisent ces deux campus du Cégep de La Pocatière.

En provenance d’un peu partout au Québec, les futurs étudiants et leurs familles ont pu rencontrer des étudiants actuels et des membres du personnel qui ont chaleureusement accueilli les visiteurs.

« Les études collégiales représentent souvent un projet familial, où les préoccupations du futur étudiant dans le choix du cégep diffèrent fréquemment des enjeux de ses parents. Lorsque nous parvenons à captiver l’élève tout en apaisant les inquiétudes des parents quant au choix du milieu d’études, nous confirmons que la proximité, la richesse et la convivialité qui caractérisent notre maison d’enseignement sont de précieux atouts non seulement pour les études, mais également afin d’aider les étudiants à devenir de bons citoyens », souligne Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.

Étudiant d’un jour

Pour les futurs étudiants n’ayant pas pu participer aux portes ouvertes, il est encore possible de profiter de la formule Étudiant d’un jour pour découvrir le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site internet du Cégep, section Futurs étudiants, Étudiants d’un jour.

Par ailleurs, le premier tour d’inscription pour les études collégiales se poursuit jusqu’au 1er mars. Les personnes qui désirent s’inscrire dans l’un des programmes offerts par le Cégep de La Pocatière ou le Centre d’études collégiales de Montmagny doivent le faire par l’entremise du Service régional d’admission au collégial de Québec (SRACQ).

Rappelons que le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny offrent 14 formations préuniversitaires et techniques, dont cinq programmes techniques exclusifs dans l’Est-du-Québec : Audioprothèse, Bioécologie, Santé animale, Génie physique et Production scénique — Régie et techniques scéniques.

Source : Cégep de La Pocatière