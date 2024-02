Geneviève et Alain, à découvrir à la Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et son partenaire de saison Hydro-Québec présentent le duo Geneviève et Alain, le vendredi 16 février à 20 h. Ils présenteront leur spectacle J’attends encore.

Geneviève et Alain c’est un univers folk où l’on s’évade dans la complicité et l’émotion. Les deux auteurs-compositeurs-interprètes superposent, en parfaite harmonie de couple, leurs voix réconfortantes sur le jeu de guitare d’Alain et le piano de Geneviève.

Originaires de l’Ontario, après être passés chacun à l’École Nationale de la Chanson, c’est ensemble que la suite de leur vie artistique se trace. Leur premier album, On est les deux , leur a valu trois nominations au Gala Trille Or, le prix de la Chanson de l’année au concours Ma Première Place des Arts et le prix Relève au Gala des Culturiades de Gatineau. Leur deuxième opus, De la Rivière à la mer, réalisé par Carl Bastien (Daniel Bélanger, Dumas, Damien Robitaille) voit le jour au printemps 2019 et permet au duo de parcourir les scènes de la francophonie canadienne d’Edmonton à Moncton, de Contact Ouest à la FrancoFête en Acadie. Le duo est récompensé lors du Gala Trille Or 2021 où il est nommé Groupe de l’année.

Alain, le guitariste (acoustique), cultive l’art du finger-picking, une technique guitaristique très utilisée dans la country ou le blues où l’on joue exclusivement avec les doigts plutôt qu’avec un médiator. Il remplit davantage le son que de simples accords grattés. Et il a comme influence majeure, Patrick Norman, un maître de cette technique de jeu.

Les billets sont disponibles au salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.