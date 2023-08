Cégep de La Pocatière : Une dernière rentrée pour Marie-Claude Deschênes

L’odeur du papier des cahiers neufs, les belles plumes ravitaillées en encre, et la fébrilité des premiers jours chez les nouveaux étudiants. La directrice générale du Cégep de La Pocatière, Marie-Claude Deschênes, goûte ces jours-ci à sa dernière rentrée. À la fin de la présente année scolaire, elle quittera son poste pour une retraite bien méritée.

La décision a été mûrie durant le dernier congé des Fêtes. Son conjoint — également enseignant au Cégep — et elle évoquaient les projets auxquels ils avaient envie de se dévouer, après une vie professionnelle bien remplie , passée au service du milieu de l’éducation.

Cette discussion a finalement été la bougie d’allumage pour les deux professionnels qui mettront un terme à une carrière de plus de 30 ans au collégial, à la fin de de l’année scolaire 2023-2024.

« Je crois que c’est la sagesse qui nous a fait prendre cette décision. Nous sommes en bonne santé, et on a le désir de garder une vie équilibrée, d’avoir plus de temps pour nous, nos projets personnels et notre famille », a expliqué la directrice générale.

Marie-Claude Deschênes a informé ses équipes de travail aux trois campus de Montmagny, La Pocatière et Témiscouata-sur-le-Lac dès son retour de vacances, non sans émotion.

Le conseil d’administration a également été informé par le biais du président Philippe D’Anjou. Un processus d’embauche se mettra en branle dans les prochains mois. Marie-Claude Deschênes espère que son remplaçant sera trouvé avant son départ, afin d’assurer une forme de transition.

Belle carrière

Embauchée comme enseignante en 1991, Marie-Claude Deschênes a passé toute sa carrière au Cégep de La Pocatière. Elle a été respectivement enseignante en Techniques de comptabilité et de gestion — anciennement Techniques administratives — et à la formation continue jusqu’en 2008, directrice des études de 2008 à 2015, et directrice générale depuis 2015, les premières années de façon intérimaire.

Elle assure aussi la présidence du Regroupement des cégeps de régions, où elle a réussi à arracher aux gouvernements ces dernières années des gains importants en matière de financement.

Ces années passées à des postes de direction ont été porteuses de plusieurs projets innovants pour le Cégep de La Pocatière : création du programme d’Audioprothèse, encore aujourd’hui le dernier-né dans l’histoire du Cégep; présence étudiante internationale qui s’est accentuée dans les dix dernières années; lancement en 2009 de la formation continue à distance, une première pour l’époque.

« C’était dix ans avant la pandémie. L’enseignement virtuel n’était pas quelque chose “à la mode”. On n’avait pas eu le choix de prendre ce virage, personne ne s’était inscrit cette session-là à nos cours en classe », se souvient Marie-Claude Deschênes.

La mise en place du programme étudiants-chercheurs est également une grande fierté pour la directrice générale. Là encore, le Cégep de La Pocatière a innové en créant un parcours entièrement intégré dans le cursus scolaire de l’étudiant, et non parascolaire.

« C’est unique au Québec! Et on a bien l’intention de présenter le résultat dans le cadre du chantier de réflexion sur la recherche au collégial au courant de l’automne. »

Projets à venir

Celle qui dit avoir toujours trouvé son bonheur par elle-même, dans toutes les fonctions qu’elle a occupées à ce jour, a encore du pain sur la planche au courant de la prochaine année. Le Cégep de La Pocatière a entrepris sous son règne une modernisation importante de ses infrastructures.

Le projet de rénovation et de construction d’une entrée indépendante pour la Salle André-Gagnon doit se réaliser dans la prochaine année.

La piscine, actuellement fermée, ne se concrétisera pas sous sa gouverne, mais Marie-Claude Deschênes doit finaliser la planification de sa réfection.

« Il y a aussi notre planification stratégique qui arrive à échéance. Je ne vais pas travailler la prochaine, mais je veux accompagner nos équipes de travail dans la réflexion qui posera ses assises. »

Fière et sereine, Marie-Claude Deschênes souhaite maintenant profiter de chaque jour et de chaque rencontre qui ponctueront sa dernière année à la barre du Cégep de La Pocatière. Elle souhaite miser sur l’expérience étudiante et employée, qu’elle voit s’épanouir dans un contexte bienveillant. Et pour la retraite? « On demeure dans la région. Et on ne pense pas s’ennuyer! »