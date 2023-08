La pluie n’a pas impacté les Chants de Marins

Même si Dame nature a boudé la région pendant les derniers jours, force est de constater que la 24e édition des Chants de Marins de Saint-Jean-Port-Joli a été couronnée de succès.

Il est toutefois trop tôt pour comptabiliser le bilan exact de cette édition. Par contre, il appert qu’il y aurait eu sensiblement le même achalandage que lors de l’édition précédente. L’an passé, on estimait qu’environ 10 000 personnes avaient pris part aux festivités.

Plusieurs spectacles ont ainsi eu lieu à l’intérieur de La Vigie en raison de la pluie abondante qui s’est abattue sur la région. Malgré la situation, la bonne humeur et le plaisir étaient au rendez-vous.

« On est quand même satisfait, même si nous sommes conscients que les conditions météorologiques on fait en sorte qu’on aurait pu avoir un meilleur scénario pour cette édition », a déclaré au Placoteux Alexandre Caron, président du comité organisateur des Chants de Marins.

Encore cette année, les hôteliers, restaurateurs et commerçants étaient heureux de l’achalandage. « Les hôtels et les campings affichaient complet, et la zone pour les campeurs a vraiment été populaire », a ajouté M. Caron.

25e édition

L’année prochaine, la Fête des chants de marins célèbrera son quart de siècle et on compte bien marquer le coup.

« On envisage divers scénarios pour souligner notre 25e anniversaire et, pour ce faire, on va faire davantage de promotion afin d’attirer plus de monde », a conclu Alexandre Caron, qui compte bien demeurer président du comité organisateur des Chants de Marins pour une cinquième année consécutive.