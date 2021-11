Cégep de La Pocatière : une première formation collégiale en acériculture voit le jour

« 73 % de la production mondiale du sirop d’érable est faite au Québec. L’acériculture est déjà une part importante du PIB du Québec et le secteur est amené à se consolider davantage avec des entreprises appelées à devenir de plus en plus grosses », soulignent-ils, appuyant ainsi l’importance de cette formation collégiale en gestion et en optimisation d’entreprise.