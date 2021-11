Halte routière La Seigneurie : réouverture du dépanneur et station-service prévue sous peu

Plusieurs ont remarqué la fermeture temporaire des services de dépanneur et de station-service à la Halte routière La Seigneurie de Saint-Roch-des-Aulnaies. Réalistement, les opérations devraient reprendre sous peu, nous a-t-on confirmé.

Raphaël Tremblay, président de GRT inc. et entrepreneur de la région, est devenu propriétaire unique de la Halte. Il avait contribué à la mise en place du projet avec des partenaires en 2019, mais a racheté ces derniers récemment, le laissant seul propriétaire aux commandes.

Son équipe et lui comptent repartir rapidement les opérations du dépanneur et de la station-service, le temps de conclure la transaction. Shell et le Restaurant Le Fromageur demeurent en place. On cherche toutefois du personnel pour le dépanneur.