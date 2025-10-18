Publicité

Saint-Pascal 8°C
Main Menu
Main Menu
Main Menu
LIRE LE JOURNAL

Célébrer la transmission entre les générations

Image de Communiqué de presse

Communiqué de presse

Photo: Archives Placoteux

Le Musée de la mémoire vivante présentera cet automne deux activités littéraires mettant en valeur la mémoire et la transmission.

Le dimanche 19 octobre à 14 h aura lieu le lancement du livre Bulles de bonheur, rédigé par une grand-mère et sa petite-fille, Henriette Labarre et Sarah Charbonneau, sous le thème À ceux qui sont passés avant et à ceux qui viendront après. Puis, le dimanche 26 octobre à 14 h, l’historien Claude La Charité offrira une conférence intitulée Autopsie de Charles Amand, la suite et la fin de L’influence d’un livre d’Aubert de Gaspé fils. Cette présentation « plongera dans une intrigue captivante ». Les deux conférences sont à contribution volontaire. Pour information : 418 358-0518 ou info@memoirevivante.org.

  • 418 492-2706
  • administration@leplacoteux.com
  • 409, rue Taché à Saint-Pascal, Québec G0L 3Y0

Politique de confidentialité

Inscrivez-vous à notre infolettre afin de demeurer à l’affût de l’actualité de Kamouraska-L’Islet, de nos derniers balados, concours et plus encore!

S'abonner à notre infolettre

© Le Placoteux. Tous droits réservés 2024