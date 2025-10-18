Célébrer la transmission entre les générations

Le Musée de la mémoire vivante présentera cet automne deux activités littéraires mettant en valeur la mémoire et la transmission.

Le dimanche 19 octobre à 14 h aura lieu le lancement du livre Bulles de bonheur, rédigé par une grand-mère et sa petite-fille, Henriette Labarre et Sarah Charbonneau, sous le thème À ceux qui sont passés avant et à ceux qui viendront après. Puis, le dimanche 26 octobre à 14 h, l’historien Claude La Charité offrira une conférence intitulée Autopsie de Charles Amand, la suite et la fin de L’influence d’un livre d’Aubert de Gaspé fils. Cette présentation « plongera dans une intrigue captivante ». Les deux conférences sont à contribution volontaire. Pour information : 418 358-0518 ou info@memoirevivante.org.