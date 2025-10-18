Marc Harvey président d’honneur du Salon du livre de la Côte-du-Sud

Le Salon du livre de la Côte-du-Sud accueillera cette année un président d’honneur qui incarne à merveille l’esprit maritime de la région, en l’occurrence le capitaine et auteur Marc Harvey.

Originaire de L’Isle-aux-Coudres et issu d’une lignée de navigateurs, M. Harvey est devenu capitaine de caboteur à seulement 23 ans, avant de faire carrière à la barre du NM Trans-Saint-Laurent pour la traverse de Rivière-du-Loup–Saint-Siméon. C’est dans les années 1990 qu’un éditeur l’a encouragé à aller plus loin dans ses projets d’écriture, une passion qu’il nourrit toujours.

En juin 2023, il publiait aux Éditions Charlevoix Le dernier voyage du Saint-Timothée – Souvenirs d’un enfant de goélette, un récit dans lequel il replonge dans ses souvenirs d’enfance sur les quais des villages de la rive sud du Saint-Laurent. Plus récemment, en juin dernier, il a lancé Ça se passait de même à l’île aux Coudres – Nos ancêtres ne menaient pas une vie calme et paisible. Bien que l’action se déroule en grande partie sur son île natale, l’ouvrage illustre également les liens étroits entre ses habitants, grands navigateurs, et la Côte-du-Sud.

En plus de rencontrer les visiteurs et de présenter ses ouvrages, Marc Harvey offrira une allocution consacrée à la navigation sur le Saint-Laurent, un sujet qu’il connaît intimement.

Le 32e Salon du livre de la Côte-du-Sud se tiendra les 1er et 2 novembre à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.

En juin 2023, Marc Harvey publiait aux Éditions Charlevoix Le dernier voyage du Saint-Timothée – Souvenirs d’un enfant de goélette. Photo : Courtoisie