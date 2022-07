Célébrer le début de l’été au Domaine Lacombe

Accompagné d’une ambiance musicale, un souper hot-dogs et salades entièrement gratuit a été servi à la trentaine de locataires présents. Sous le thème Lacombe en fête, l’activité a permis de créer des liens entre résidents, ou encore, de les recréer. Il s’agissait du premier événement officiel organisé pour et par les locataires depuis plus de trois ans. Soutenue par Ève Collin (travailleuse de milieu de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale au Kamouraska), l’équipe de locataires ayant organisé l’activité était formée de Claude Beaulieu, Lucie Chenard, Michel Després, Nathalie Drapeau, Francine Jean, Ginette Lizotte, Mario Lizotte, Solange Lizotte, Nicole Miville, André Poitras, Linda Turcotte et Hélène Vaillancourt, qui est représentante des locataires sur le conseil d’administration de l’OMH.

Tout le monde a mis la main à la pâte dans le bonheur et la joie, que ce soit pour installer les tables, préparer et servir le repas, s’occuper de la musique, faire les pancartes et plus encore. Odile Soucy (directrice de l’OMH), Ivonne Martinez (adjointe administrative), Dany Lacroix (concierge) et Alphée Pelletier (membre du Conseil d’administration) ont également pris part aux festivités. Les locataires impliqués dans l’organisation de l’événement tiennent à remercier les commanditaires : Familiprix Marlène Collard, Marie-Hélène Lavoie et Hélène Lévesque, McDonald’s La Pocatière, Boulangerie La Pocatière, Café Bonté Divine La Pocatière, Marché Ami La Pocatière, Pizzéria St-Louis et Restaurant Opéra.