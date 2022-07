La Route du Haut-Pays voit officiellement le jour

« C’est un premier jet pour un projet qu’on veut accessible, sans prétention, mais qui nous permet de montrer ce qui est possible de faire avec des outils abordables et qui ouvre la porte à des développements futurs. C’est une route évolutive qui peut s’adapter selon les saisons, les événements, et qui s’adresse à des amoureux de la nature, de plein air, ou des gens qui aiment tout simplement flâner en s’enfargeant les pieds chez quelques-uns de nos nombreux producteurs agroalimentaires qui ont pignon sur rue dans le Haut-Pays », a indiqué Alexandre Bibeau.