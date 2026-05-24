Célébrer l’excellence

Le Cégep de La Pocatière a célébré sa communauté étudiante lors de son Gala de l’excellence et de l’engagement tenu récemment. Dans une ambiance empreinte de fierté, l’établissement a remis 81 bourses totalisant plus de 30 000 $ à des étudiants s’étant démarqués par leur réussite scolaire, leur implication et leur engagement dans la vie collégiale.

Parmi les distinctions remises, la Médaille de la Lieutenante-gouverneure du Québec a été attribuée à Émy Cliche, étudiante en Techniques de bioécologie, ainsi qu’à Nathan Cabot, étudiant en Sciences humaines. Les deux récipiendaires se sont également vu remettre une bourse de 300 $ par Hamilton Cidade, attaché politique du député de la Côte-du-Sud Mathieu Rivest. La cérémonie officielle de remise des médailles s’était tenue le 10 avril à Rimouski, sous la présidence de la lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte.