Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima : Plus d’un demi-million $ investis en 2025

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière a tenu son assemblée générale annuelle le 12 mai dernier à l’Auberge Cap Martin, devant ses membres réunis pour faire le bilan d’une année marquée par la croissance, l’engagement, et des investissements importants au bénéfice des soins de santé au Kamouraska.

À cette occasion, la Fondation a présenté son rapport annuel, ainsi qu’un bilan financier très positif affichant un excédent de plus de 337 000 $ pour la dernière année, portant son actif net à plus de 2,5 millions $. Au cours de la dernière année, la Fondation a contribué financièrement à l’achat d’équipements médicaux et au maintien de soins totalisant plus de 591 000 $, répartis dans plusieurs projets visant à améliorer les services offerts à la population, et à soutenir les équipes qui travaillent dans les installations de santé du Kamouraska.

Les membres de l’assemblée ont accueilli favorablement la candidature de Robert Bérubé au poste d’administrateur au conseil d’administration. Bien qu’il n’ait pu être présent, celui-ci avait fait connaître par écrit son intention au président ainsi qu’à la direction. Tous les autres postes en élection étaient occupés par des administrateurs déjà en fonction, lesquels ont tous renouvelé leur mandat pour une période de deux ans.

Planification stratégique

La Fondation a également poursuivi la mise en œuvre de sa planification stratégique amorcée en 2024, afin de soutenir son développement et de renforcer son impact dans la communauté. Dans cette optique, les membres présents ont eu l’occasion de rencontrer la nouvelle agente de communication, Florence Drapeau, qui s’est jointe à l’équipe au début de l’année 2026. L’organisation travaille aussi actuellement à l’implantation d’une nouvelle base de données de ses donateurs afin d’optimiser ses activités, et d’assurer un travail plus efficient au sein de l’équipe.

« Je suis extrêmement fier du travail accompli par toute l’équipe de la Fondation ainsi que par les membres du conseil d’administration. Ensemble, nous travaillons avec passion et rigueur à la réalisation de la mission de la Fondation. Les résultats présentés cette année démontrent toute la force de notre mobilisation collective », souligne le président de la Fondation, le docteur Gaétan Lévesque.

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a tenu à remercier ses donateurs, partenaires, bénévoles et membres de la communauté pour leur appui constant et leur confiance.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima