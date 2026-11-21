Après avoir conquis le public en 2024 et en 2025, le spectacle Un piano pour Noël nous revient, porté par la voix envoûtante de l’exceptionnelle Marie Michèle Desrosiers. Elle y interprète, avec un orchestre à cordes et le pianiste arrangeur Stéphane Aubin, les plus grands succès du mythique album Noël d’André Gagnon, ainsi que quelques incontournables de son répertoire. Le spectacle sera présenté le dimanche 22 novembre à la salle André-Gagnon de La Pocatière.

Le concert présenté à La Pocatière sera certainement d’autant plus spécial que c’est André Gagnon qui a produit et réalisé le premier album de Noël de Marie Michèle Desrosiers. Dans une atmosphère empreinte de l’esprit et de la signature musicale du compositeur, cette rencontre rend hommage à l’amitié profonde qui unit ces deux grandes figures de la musique québécoise.

De grands classiques magnifiquement interprétés par Marie Michèle, tels La marche des rois, Dans le silence de la nuit, Trois anges sont venus ce soir et plusieurs autres composent le programme de ce concert, agrémenté de quelques surprises à la manière d’André Gagnon.

Un Noël signé Marie Michèle Desrosiers

Chanteuse, pianiste et comédienne de grand talent, Marie Michèle Desrosiers est connue autant pour son rôle fondateur dans Beau Dommage que pour ses disques à succès et ses spectacles de Noël, qui font partie des traditions culturelles québécoises depuis les années 1990. C’est en 1996 que Marie Michèle enregistre son premier album de Noël, produit et réalisé à Prague par André Gagnon avec l’Orchestre symphonique tchèque. Le disque est un énorme succès au Québec, certifié double platine (200 000 albums vendus), et remporte le Juno du meilleur album francophone en 1998.