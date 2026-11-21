À l’invitation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), Fleuve | Espace danse (FED), a été le partenaire artistique principal des événements entourant l’inauguration du nouvel Espace Riopelle – Michel Audain, récemment à Québec.

Fondée en 2006 à Saint-Jean-Port-Joli par la chorégraphe Chantal Caron, Fleuve | Espace danse est une compagnie de danse contemporaine reconnue pour sa démarche in situ, et ses œuvres inspirées du fleuve Saint-Laurent, de la nordicité et du vivant. Ses spectacles et ses films rayonnent au Québec et à l’international.

Sous la thématique Ce qui nous traverse. Entre fleuve, œuvres et territoire, imaginée par le MNBAQ, les créations de Chantal Caron sont entrées en dialogue avec l’œuvre de Jean-Paul Riopelle. Cette rencontre artistique a fait écho à un souffle commun : celui du fleuve, des migrations, des saisons, et d’une nature à la fois puissante et poétique.

Les visiteurs ont eu l’occasion de voir des fragments d’œuvres de Chantal Caron, dont La Marée noire, spectacle à l’origine du film Marée noire, lauréat de 19 prix internationaux, ainsi qu’Êtres de bois, un hommage dansé au caribou forestier. La gestuelle chorégraphique des oies blanches exprimant le langage singulier des créations originales Îles des Ailes et Prendre le Nord ont également été déployées, tout comme Hommes de vase, dans une nouvelle forme originale.

À travers ces tableaux inspirés de la nature, de la nordicité et du vivant, la présence de FED invite le public à découvrir l’Espace Riopelle, mais aussi à le ressentir et à l’habiter autrement, par le mouvement.

Cinéma et installations aussi à l’honneur

Les courts métrages Marée noire et Prendre le Nord ont été présentés en continu dans l’auditorium du pavillon Lassonde. Une occasion rare de découvrir ces films dans un contexte exceptionnel, où cette double programmation a fait écho aux interventions chorégraphiques qui ont pris vie dans le nouvel Espace Riopelle.

L’installation d’arts médiatiques Les Images cachées a investi le pavillon Charles-Baillairgé, en complément de l’atelier de médiation À vol d’oiseaux, dévoilant des images inédites tournées en amont de Prendre le Nord. Le public a aussi pu découvrir une sélection de photographies marquantes retraçant les vingt dernières années de création de Fleuve | Espace danse.

À la suite de sa participation à l’inauguration de l’Espace Riopelle, Fleuve | Espace danse poursuivra sur sa lancée en présentant deux œuvres lors de la biennale CINARS qui se tiendra à Montréal en novembre.