Centraide augmente son impact dans Montmagny-L’Islet

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches annonce un investissement de 481 500 $ auprès de 13 organismes et projets communautaires de Montmagny et L’Islet. Il s’agit d’une augmentation de 41 % depuis l’an dernier.

« Soutenir Centraide, c’est transformer un seul don en une force collective plus grande que nature. C’est valoriser l’action communautaire là où les besoins sont les plus grands, pour assurer la dignité humaine, et ainsi, ne laisser personne derrière », a indiqué Isabelle Genest, présidente-directrice générale de l’organisation.

L’instabilité économique de la dernière année a d’ailleurs ébranlé bon nombre de personnes vivant en situation de vulnérabilité. Par exemple, dans la région de Montmagny, près d’un ménage locataire sur 5 consacre plus de 30 % de son revenu aux frais de logement.

De son côté, L’Islet possède le plus faible revenu médian parmi toutes les MRC de Chaudière-Appalaches. La moitié de la population a un revenu annuel disponible de moins de 26 612 $.

« Malgré toutes ces turbulences, le réseau communautaire est présent plus que jamais, bien ancré dans sa communauté. Il tient le coup grâce au soutien collectif qu’on lui apporte », a ajouté Mme Genest. Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a d’ailleurs accueilli cette année 16 nouveaux organismes au sein de son réseau.

L’Islet obtiendra la somme totale de 327 500 $. Ces investissements seront partagés entre l’ABC des Hauts-Plateaux, l’Aide aux Travailleurs Accidentés, le Centre-Femmes La Jardilec, l’Entraide Pascal-Taché, la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, la Maison des jeunes des Frontières du Sud, la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord et Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet.

Source : Centraide Québec et Chaudière-Appalaches