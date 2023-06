Le Martinet dévoile sa salle multimédia

Le Motel Le Martinet de La Pocatière a terminé de belle façon la saison des 5 à 7 en entreprises de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) par le dévoilement de sa nouvelle salle multimédia.

En lieu et place de l’ancienne verrière, qui a été complètement détruite, cette nouvelle salle au goût du jour permet d’accueillir la clientèle d’hébergement pour le petit-déjeuner, ou encore des groupes d’affaires pour la tenue de petits congrès ou d’assemblées.

« La capacité de la salle est d’environ 60 personnes, et elle peut être divisée en deux au besoin », a signifié Marie-Claude Lavoie, propriétaire.

Mme Lavoie s’est portée acquéreuse du Motel Le Martinet en septembre 2012. Depuis, elle a rénové l’ensemble du rez-de-chaussée, en plus de 22 chambres.

Son dernier projet, évalué à 240 000 $, a bénéficié d’une aide financière de 75 000 $ du ministère du Tourisme. « On est à recommencer la rénovation de nos chambres et des salles de bain. Si on souhaite demeurer au goût du jour et continuer à se démarquer, ces investissements se doivent d’être faits sur une base régulière », a-t-elle conclu.