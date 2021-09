Centraide : deux coprésidentes de choix pour appuyer la campagne 2021

Centraide Bas-Saint-Laurent annonce que Paméla Bérubé et Sophie D’Anjou, deux femmes d’affaires influentes de la communauté bas-laurentienne, agiront à titre de coprésidentes de sa campagne de collecte de dons 2021.

Tout au long de l’automne, Paméla Bérubé, présidente et directrice générale de PB Dimension RH, et Sophie D’Anjou, directrice générale chez Desjardins Entreprises Bas-Saint-Laurent, joindront leur voix à celle de Centraide afin de venir en aide aux membres les plus vulnérables de notre communauté. Bien ancrées dans leur milieu, elles sauront faire rayonner la mission de Centraide de la même manière qu’elles font rayonner l’entrepreneuriat sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent.

« Centraide occupe une place cruciale pour maintenir un filet social collectif solide en province, particulièrement dans notre région », souligne Mme Bérubé. « La capacité de Centraide à se réinventer et à rebondir de façon agile année après année est une démonstration concrète de la force de l’organisme. » Issue d’un parcours diversifié l’ayant mené vers la gestion des ressources humaines, Paméla Bérubé a été lauréate de la distinction Entrepreneure de l’année au Gala Reconnaissance RH du Québec en 2019, en plus d’être finaliste au prestigieux Prix Femmes d’affaires du Québec 2019.

Sophie D’Anjou cumule quant à elle plus de 30 ans d’expérience au sein du Mouvement Desjardins, dont près d’une quinzaine pour le secteur Entreprises, et assume les fonctions de directrice générale de Desjardins Entreprises Bas-Saint-Laurent depuis maintenant 4 ans. « C’est avec fierté et sans aucune hésitation que j’ai accepté la coprésidence de la campagne Centraide 2021. Plus que jamais, le Bas-Saint-Laurent doit compter sur Centraide, car les besoins sont grandissants. Je suis bien consciente de l’ampleur du défi à relever dans le contexte de pandémie, mais j’en suis ô combien motivée ! »

« Il s’agit d’un réel honneur pour nous que de pouvoir compter sur l’implication de femmes engagées comme Paméla Bérubé et Sophie D’Anjou », ajoute Maïté Blanchette Vézina, directrice régionale de Centraide Bas-Saint-Laurent. « Je suis convaincue que la passion et l’énergie de nos coprésidentes feront la différence dans cette campagne 2021 qui s’amorcera sous peu. »

Source : Centraide