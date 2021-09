Nouvelle offre d’activité de médiation spécialement destinée aux aînés

Le Musée offre gratuitement aux résidences pour aînés des rencontres numériques dans le cadre du projet Du Musée à votre foyer.

Cette année, l’équipe du Musée de la mémoire vivante a mis en place un programme qui permet d’offrir gratuitement des activités virtuelles aux aînés demeurant en centre d’hébergement.

Pour ce projet, soutenu par le gouvernement du Québec, le Musée a conçu des capsules thématiques mettant en vedette des témoignages de sa collection.

Ce projet a pour but de rendre accessibles des activités culturelles à des publics isolés par la pandémie. Les rencontres abordent quatre thématiques : les saisons, les fêtes, la coupe de bois et les femmes. Vous travaillez ou êtes bénévole dans un centre pour ainés et souhaitez proposer cette activité aux résidents ? Contactez-nous ! Pour toute information, communiquez avec le Musée de la mémoire vivante par courriel à information@memoirevivante.org ou par téléphone au 418 358-0518.

Source : Musée de la mémoire vivante