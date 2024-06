Centraide investit dans Montmagny et L’Islet

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches annonce un investissement de 464 833 $ auprès de 13 organismes et projets communautaires de Montmagny et de L’Islet. Centraide a annoncé son soutien aux communautés lors de son événement Notre impact 2024 au comptoir alimentaire Le Grenier, en présence de plusieurs acteurs clés qui travaillent sur le terrain.

« Malgré des campagnes records, les besoins grandissent à un rythme déconcertant; il s’agit d’un défi de société que nous devons attaquer de front. Nous croyons que la meilleure manière de le relever est à travers le soutien à long terme des organismes communautaires québécois », indique Isabelle Genest, présidente-directrice générale de l’organisation. Le contexte socioéconomique de la dernière année a d’ailleurs ébranlé bon nombre de personnes vivant en situation de vulnérabilité.

Par exemple, du côté de L’Islet, la proportion de personnes en chômage y est supérieure à celle de la région, avec un taux de 7,2 %. « Centraide n’est pas de passage, nous avons l’intention de demeurer un partenaire durable et un allié solide pour les organismes communautaires, nous voulons construire à leurs côtés un avenir plus juste et une société plus forte », assure Mme Genest.

La région de Montmagny recevra 129 000 $. De son côté, L’Islet obtiendra 335 833 $.