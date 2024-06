Nouvelle directrice des études au Cégep

Le conseil d’administration du Cégep de La Pocatière a procédé récemment à la nomination de Annie Fortin au poste de directrice des études du Cégep. Elle entrera en fonction à compter du lundi 5 août.

« Mme Fortin a été nommée à la suite d’un processus rigoureux de dotation, de la recommandation unanime du comité de sélection et de l’avis favorable de la commission des études », affirme Philippe D’Anjou, président du conseil d’administration du Cégep de La Pocatière.

Reconnue pour ses connaissances en pédagogie et son engagement, au cours du processus, Mme Fortin a également su démontrer de nombreuses compétences nécessaires afin de mener à bien le mandat de cinq ans à la Direction des études. Son esprit d’analyse, sa volonté de favoriser la collaboration au sein des équipes, de même que son souci de placer la réussite des étudiants au centre de nos préoccupations constituent des atouts certains dans le cadre de ses futures fonctions.

Diplômée du Cégep de La Pocatière en Sciences de la nature, Mme Fortin est également détentrice d’un baccalauréat en sciences (biochimie) ainsi que d’un certificat en enseignement collégial de l’Université Laval. Elle a enseigné au Cégep de La Pocatière de 1997 à 2016 et occupe la fonction de directrice adjointe des études – soutien à l’enseignement au Cégep, depuis 2016.

Du côté de ses réalisations professionnelles, Mme Fortin possède une importante feuille de route, alors qu’elle a piloté et collaboré à de nombreux chantiers d’importance au cours des huit dernières années. En plus d’assurer la gestion du personnel enseignant du côté de La Pocatière, elle aura notamment joué un rôle clé sur le plan de la recherche au collégial, que ce soit dans la création du Bureau de la recherche et de l’innovation (BRI) et du profil Recherche-études ainsi que dans les importantes collaborations qu’entretient le Cégep avec les trois centres de transfert de technologie (CCTT) qui lui sont affiliés.

« Je suis très reconnaissante de la confiance accordée par le conseil d’administration du Cégep de La Pocatière. D’abord en tant qu’enseignante, puis comme directrice adjointe des études – soutien à l’enseignement, j’ai eu la chance de participer et de contribuer à d’importants dossiers pédagogiques. J’entamerai mes nouvelles fonctions en sachant que je peux compter sur une équipe pédagogique dédiée qui place la réussite de ses étudiants au cœur de ses priorités et c’est dans cet esprit que j’aimerais remplir le mandat qui m’est confié à la Direction des études et contribuer à la mission éducative de notre Cégep », dit-elle.

Le conseil d’administration du Cégep de La Pocatière est fier du choix effectué et adresse à Mme Fortin ses plus sincères félicitations tout en l’assurant de son appui dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. Tout comme Steve Gignac, qui entamera son premier mandat comme directeur général, Mme Fortin entrera en fonction le 5 août prochain.

Source : Cégep de La Pocatière