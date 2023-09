Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud : Un nouveau Plan d’engagement vers la réussite

L’année scolaire 2023-2024 marque le début de l’implantation du tout nouveau Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2023-2027, dans l’ensemble des établissements du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS). Le PEVR est un plan stratégique qui permet de partager une vision commune et de mobiliser les différents acteurs autour des orientations et des objectifs axés sur l’élève, mais également sur le personnel.

Le PEVR est le résultat d’un travail collaboratif qui s’appuie sur des consultations menées auprès de nombreux acteurs (parents, élèves, membres du personnel, organismes, etc.) afin de répondre aux préoccupations du milieu. Les travaux ont permis d’établir les forces sur lesquelles s’appuyer, d’identifier les zones de vulnérabilité et de déterminer les enjeux les plus importants auxquels nous devrons faire face.

Aux termes de ce travail, le CSSCS se donne comme vision de former une communauté éducative à dimension humaine ayant à cœur le bien-être de ses élèves, jeunes et adultes, ainsi que des membres de son personnel. Le milieu de vie dynamique, innovant, engagé et collaboratif du CSSCS se préoccupe des besoins et des intérêts des élèves, permettant le développement de leur plein potentiel, assurant leur réussite et favorisant des apprentissages utiles pour toute la vie.

Ainsi, quatre valeurs clés, soit l’engagement, la collaboration, l’équité et le bien-être ont été identifiés et influenceront les différentes actions et décisions prises dans les établissements du CSSCS.

Concrètement, le PEVR guidera les actions autour de trois enjeux : la réussite de tous les élèves; le bien-être de tous; l’agentivité du personnel. Trois orientations déclinent de ces enjeux : répondre aux besoins diversifiés des élèves; assurer un milieu de vie bienveillant, sain, sécuritaire et motivant tant pour les élèves que pour le personnel; offrir un milieu professionnel stimulant, épanouissant et attractif.

L’ensemble des établissements s’engage à prendre des initiatives concrètes qui s’harmonisent avec la vision, les enjeux et les orientations du PEVR afin d’assurer la réussite du plus grand nombre d’élèves et le bien-être de tous. Ainsi, la communauté éducative sera encore plus forte et plus unie.

Source : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud