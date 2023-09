Centre La Pocatière : Gestion Sandalwood réagit à la fermeture du IGA

Gestion Sandalwood a réagi à la fermeture imminente d’Alimentation Coop La Pocatière, opérant sous la bannière IGA. Par voie de communiqué, le propriétaire et gestionnaire du Centre La Pocatière a confirmé que des discussions ont été entamées auprès d’autres bannières en alimentation du Québec, en vue de remplacer le supermarché.

Au moment d’écrire ces lignes, Gestion Sandalwood n’a toujours pas précisé au Placoteux quelles bannières ont été approchées. Le communiqué mentionne toutefois que le propriétaire et gestionnaire du Centre La Pocatière était déjà au fait des difficultés d’Alimentation Coop La Pocatière, ce qui lui aurait déjà permis d’entamer des discussions avec « quelques gros joueurs ».

« De plus, notre équipe de location a accès à un réseau de détaillants variés et travaille fort pour amener de nouveaux commerces au centre commercial », a souligné Marie-Josée Marcoux, directrice principale, gestion et exploitation chez Gestion Sandalwood.

Critiqué ouvertement dans certains médias régionaux, dont Le Placoteux, par rapport à la gestion et l’entretien du bâtiment depuis qu’il en fait l’acquisition en 2000, Gestion Sandalwood a rappelé qu’il gérait son centre commercial pocatois à partir de Québec, et qu’il était représenté sur le terrain par des employés et des fournisseurs locaux.

« L’équipe de gestion se déplace hebdomadairement pour venir faire visiter des locaux, implanter des campagnes marketing en collaboration avec les marchands ainsi que veiller au bon fonctionnement et à l’entretien des lieux », peut-on lire dans le communiqué.

Gestion Sandalwood a néanmoins reconnu qu’en « raison de son âge et de sa superficie », le Centre La Pocatière faisait « face à plusieurs défis ». « Nous sommes déterminés à examiner, avec tous les intervenants locaux, toutes les possibilités pour consolider notre offre commerciale à long terme », a ajouté Mme Marcoux.

Réactions

Vincent Bérubé, maire de La Pocatière et président de Développement économique La Pocatière (DELP), demeure convaincu de la nécessité d’avoir deux supermarchés d’alimentation dans sa ville. Il a par ailleurs confirmé avoir rencontré Catherine Miranda, conseillère à la location chez Gestion Sandalwood, afin de lui rappeler sa disponibilité à soutenir les efforts de démarchage dans le but de trouver une nouvelle bannière pour remplacer Alimentation Coop La Pocatière.

Quant à l’avenir du centre commercial, Vincent Bérubé s’attend toutefois à des actions concrètes. « Les gestionnaires de Gestion Sandalwood ont assurément un grand défi devant eux et ils devront démontrer leur savoir-faire afin de jouer un rôle majeur dans l’essor de l’économie d’ici. »

Même son de cloche du côté du président de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL), Gabriel Hudon, qui estime que la volonté exprimée par Gestion Sandalwood constitue un « premier pas », mais qu’il faut maintenant faire davantage.

« Gestion Sandalwood devrait démontrer sa présence dans le milieu en convoquant une rencontre avec les acteurs économiques de notre région : la Ville, DELP et la CCKL, afin qu’il fasse connaître concrètement ses intentions pour le Centre La Pocatière », a-t-il déclaré.

Construit en 1976, le Centre La Pocatière dispose d’une superficie brute locative de 171 000 pi². Déjà, 57 695 pi² se trouvaient en location avant la fermeture du magasin La Source et celle annoncée d’Alimentation Coop La Pocatière. L’ajout de ces 20 702 pi² supplémentaires en location, en novembre prochain, fera donc passer l’espace brut locatif à plus de la moitié de toute la superficie du centre commercial.